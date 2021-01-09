Правительство утвердило правила работы системы учета производства и оборота алкоголя

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительство, которым утверждаются правила ведения системы учета производства и оборота спиртного.

«Утвердить <...> правила ведения и функционирования единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также учета информации об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, о концентрации денатурирующих веществ в денатурированном этиловом спирте (денатурате), об использовании производственных мощностей, объеме собранного винограда, использованного для производства винодельческой продукции», — говорится в документе.

Фото: Максим Платонов (архив)

Постановление вступило в силу с 1 января 2021 года.

Кабмин также утвердил требования к автоматическим средствам измерения и учета объема и концентрации спирта в готовой продукции, объема готовой продукции и техническим средствам фиксации и передачи данной информации в систему учета. Кроме того, утвержден перечень спиртосодержащей непищевой продукции, для производства которой не требуется оснащение технологического оборудования автоматическими средствами измерения и учета объема и концентрации спирта в готовой продукции.

В постановлении сообщается, что заказчиком и оператором данной информационной системы является Росалкогольрегулирование.