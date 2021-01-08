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Мать гендиректора КАМАЗа отпраздновала 90-летие

21:32, 08.01.2021

В пятницу, 8 января, матери гендиректора КАМАЗа Марии Сергеевне Когогиной исполнилось 90 лет. Поздравление с юбилеем опубликовала депутат Госдумы и жена топ-менеджера Альфия Когогина.

«Я не знаю, какими Богами завещано

И могло ли иначе в судьбе нашей быть,

Но досталась нам в бабушки Русская Женщина

Что умеет косить и деревья валить», — написала Когогина в Instagram (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее Мария Когогина рассказывала, что деда гендиректора КАМАЗа арестовали в 1937 году и отправили в Архангельск. Сама она 33 года проработала акушеркой.

Общество Татарстан
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