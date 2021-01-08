В ДРКБ рассказали сколько детей в Казани получили травмы от катания на тюбингах

Фото: Максим Платонов (архив)

Врач рассказал, сколько детей в Казани получили травмы от катания на «ватрушках». Только в ДРКБ за семь праздничных дней поступили 30 пострадавших от зимнего экстрима.

«Только за семь-восемь праздничных дней обращений — не госпитализаций — только к нейрохирургам нашего приемного покоя города Казани около 30. То есть около 30 детей пострадали от того, что катались на этих пресловутых тюбингах», — передает «Татар-информ» слова главного внештатного нейрохирурга ПФО Владимира Иванова.

Он добавил, что большинство травм приходится на столкновения катающихся, также дети врезаются в деревья и столбы.

Напомним, в Татарстане возбуждено уголовное дело о гибели 3-летней девочки, катавшейся на снегокате с Елабужском районе. Первоначально прошла информация, что ребенок погиб при катании на «ватрушке».