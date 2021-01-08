В МЧС предупредили татарстанцев о гололеде и метели
В татарстанском главке МЧС предупредили о существенном ухудшении погоды в субботу. Синоптики прогнозируют гололед и метель.
Уточняется, что 9 января в республике местами возможен гололед, а также ночью местами ожидается метель.
Спасатели советуют при метели избегать резкого торможения и быть внимательными на дороге. Стоит отказаться от лишних перестроений и следить за состоянием автомобиля. Пешеходов также просят быть внимательными при переходе улицы и не перебегать дорогу.
Во время гололеда в МЧС рекомендуют выбирать малоскользящую обувь и использовать палку с резиновым наконечником.
В среду в Казани прошел ощутимый снегопад. Пользователи соцсетей активно делились фотографиями и видео заваленного снегом города.
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