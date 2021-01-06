Снегопад в Татарстане: реакция в соцсетях, комментарии исполкома Казани и ГИБДД

Фото: Максим Платонов

Почти в два раза меньше техники, чем вчера

Сегодня днем в Казани на уборку улиц от снега выйдут 325 дорожных рабочих и 334 единицы специальной техники, в том числе 59 комбинированных дорожных машин, 69 тракторных щеток, 97 самосвалов, 49 фронтальных погрузчиков, 28 МКСМ «Барсик», 13 грейдеров и другие виды техники, отметили в исполкоме города. Снег буду вывозить с участков почти полсотни улиц Казани.

За прошедшие сутки в городе вывезли 8 760 тонн снега, в уборке было задействовано 596 единиц спецтехники и 368 дорожных рабочих, сообщили в комитете внешнего благоустройства исполкома. На дорогах города за сутки использовали 1 018 тонн противогололедных материалов.

С начала сезона дорожные службы использовали более 23,3 тыс. тонн противогололедной смеси, а с улиц Казани вывезли более 136,6 тыс. тонн снега.

За прошедшие сутки в городе вывезли 8 760 тонн снега, в уборке было задействовано 596 единиц спецтехники и 368 дорожных рабочих, сообщили в комитете внешнего благоустройства исполкома. Фото: kzn.ru

Число новогодних ДТП выросло на треть

Как рассказали нашему изданию в ГИБДД по Казани, 1 и 2 января, когда люди отходили после новогодней ночи, в столице республики было зарегистрировано 49 и 94 ДТП соответственно. В последующие 3 дня их количество возросло: 3 января произошла 131 авария, 4 января — 129, а накануне было уже 165 столкновений на дорогах города. В общей сложности за 5 дней было зарегистрировано 568 дорожно-транспортных происшествий.

— У кого-то рабочие дни начались, к тому же снег пошел — все начали кататься, — пояснила «Реальному времени» возросшую статистику начальник отделения пропаганды ОГИБДД УМВД России по Казани Алия Валиева.

Цифры трех последних дней января в среднем соответствуют будничным декабрьским показателям, отметили в ведомстве. Например, 3, 6 и 17 декабря произошло соответственно 211, 123 и 199 ДТП. При этом ситуацию в городе со снегом автоинспекторы не считают критичной.

— Дорожные службы никогда не могут моментально все почистить. Снег идет, дороги убирают, — отметила Валиева.

Однако она обратила внимание на то, что по сравнению с первыми днями прошлого года в нынешнем январе фиксируется рост происшествий на дорогах Казани. Так, за 5 дней 2020-го произошло 433 ДТП.

— Существенной разницы по сравнению с 2020 годом нет, небольшая разница всегда имеет место, — прокомментировала начальник отделения. — Огромное количество ДТП происходит ежедневно, выборку сделать очень сложно. Что первоначально поспособствовало столкновению, в каждом ДТП не фиксируется. Может, произошел какой-то занос, но это значит, что водитель не соблюдает правила дорожного движения — не выбрал безопасную дистанцию или боковой интервал. Штраф в таких ситуациях инспектор выписывает одинаковый — 1,5 тыс. рублей. В любом случае водитель должен изменять скорость плавно, в этом случае он бы не совершил наезд.

Напомним, накануне в Татарстане прогнозировали ухудшение погодных условий: мокрый снег, метель с существенным ухудшением видимости, усиление ветра до 9 м/с, на дорогах — образование гололедицы и снежных заносов.



Госавтоинспекция МВД по республике призвала водителей быть крайне внимательными и осторожными на дорогах. В сложных метеорологических условиях водители должны руководствоваться не максимально разрешенной скоростью движения, а выбирать такую скорость, которая обеспечивает безопасность в складывающейся дорожной обстановке. Следует воздерживаться от опасных маневров, в особенности связанных с выездом на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, напомнили в ведомстве.

Снегопад в соцсетях

Тем временем татарстанцы и гости региона делятся своими впечатлениями от казанской непогоды.

Видео со «вставшим на дыбы» снегоуборочным КамАЗом:

Оренбургский тракт, «встреча» Форда и трактора.

«В городе бы такого молодца», «Ну хоть в деревне убирают» — пишут пользователи в комментариях.

Заснеженная улица Баумана с толпами туристов:

Фото: vk.com

«Везем вам снег) с Казани!»:

«Одна снежинка еще не снег...… Старая, добрая песня на катке, под снегопад» — иронизирует под своим видео туристка из Кирова.

«Это не первый мой приезд в Казань, но предыдущий на удивление куда-то делся из памяти. А сейчас город воспринимается — как бы это? — во, как новенький. Такой белый, заснеженный — расчищать улицы тут, кажется, не принято. На улице Баумана — местном Арбате — снег сметен в огромные сугробы, дети катаются с них, как с горок».

В сообществе «Город Казань» (официальный аккаунт мэрии Казани Вконтакте) в разгар снегопада опубликовали фото «зимней снежной Казани 1930-х годов».

А главный редактор Finversia.ru Ян Арт, в свое время поживший в Казани, написал в своем фейсбуке: «Хочу предложить один интересный татарстанский опыт для употребления в Москве. Оказывается, совсем не обязательно каждую зиму избавлять город от снега вообще! Ну то есть вообще не обязательно, прикинь, да? Ну то есть он себе лежит и как бы никто не умер, а? Ходють прямо по нему, снежок сверкает, под ногами скрипит. У собак лапы не в язвах. И при минус 5 — хорошо, а не промозгло».

Снова снег, но уже холодно

В ночь с 6 на 7 января существенных осадков не ожидается, днем вновь местами прогнозируется небольшой снег. Ночью при прояснениях температурный фон немного понизится и составит -11..-16°, днем -6..-11°.

8 января, в зоне атмосферных фронтов далекого южного циклона пройдет снег, в отдельных районах возможна метель. Ветер южного, юго-восточного направления умеренный. Минимальная температура воздуха ночью составит -8..-13°, максимальная днем повысится до -2..-7°.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, 9 и 10 января в Татарстане сохранится умеренно-морозная погода со снегом. Температуры воздуха 9 января в ночные часы прогнозируются в пределах -7..-12°, днем -4..-9°; 10 января ночью -10..-15°, днем -8..-13°. На дорогах сохранится гололедица.

Екатерина Аблаева