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В России выявлено 23 652 новых случая коронавируса

11:29, 08.01.2021
В России выявлено 23 652 новых случая коронавируса
Фото: realnoevremya.ru (архив)

За последние сутки в России выявлено 23 652 новых случая коронавируса. Из них 11,4% не имели клинических проявлений болезни.

Зафиксировано 454 смерти от коронавируса. За весь период в стране от коронавируса умерли 60 911 человек.

На сегодняшний день в России проведено более 92,9 млн тестов на коронавирус, в том числе 330 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 639 тыс. человек.

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