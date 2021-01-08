В России выявлено 23 652 новых случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 23 652 новых случая коронавируса. Из них 11,4% не имели клинических проявлений болезни.

Зафиксировано 454 смерти от коронавируса. За весь период в стране от коронавируса умерли 60 911 человек.

На сегодняшний день в России проведено более 92,9 млн тестов на коронавирус, в том числе 330 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 639 тыс. человек.