В МВД рассказали подробности ДТП с трамваем на проспекте Победы в Казани

Фото: wikipedia.org / Дмитрий Сагдеев

В МВД по Татарстану рассказали подробности ДТП с трамваем на проспекте Победы в Казани. В результате аварии пострадала пожилая женщина.

Инцидент произошел сегодня днем. 63-летний водитель трамвая, двигаясь по улице Рихарда Зорге со стороны улицы Юлиуса Фучика, наехал на пенсионерку. Женщина переходила дорогу в неположенном месте в шаговой доступности от надземного пешеходного перехода.

Фото: kzn.ru

По словам очевидцев и самого водителя, пенсионерка, когда переходила дорогу, не смотрела по сторонам и, не глядя, попыталась перешагнуть через рельсы.

В результате ДТП пострадавшую с тяжелыми телесными повреждениями госпитализировали в больницу, сообщает пресс-служба ведомства.

Татьяна Леухина