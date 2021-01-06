Синоптики рассказали о погоде в Татарстане к концу выходной недели

Фото: Максим Платонов (архив)

Синоптики Гидрометцентра Татарстана рассказали, какая погода ждет жителей республики в конце недели. Прогноз опубликован на сайте организации.

В четверг, 7 января, в республике местами прогнозируется небольшой снег, температура понизится до -6 ..-11 градусов. В пятницу, 8 января, в зоне атмосферных фронтов далекого южного циклона пройдет снег, в отдельных районах прогнозируется метель. Ночью температура составит -8..-13°, днем ожидается -2..-7°.

Фото: Максим Платонов (архив)

В субботу и воскресенье, 9 и 10 января, в Татарстане сохранится умеренно-морозная погода со снегом. Температуры воздуха 9 января ночью прогнозируются в пределах -7..-12°, днем -4..-9°. 10 января ночью ожидается -10..-15°, днем -8..-13°.

Татьяна Леухина