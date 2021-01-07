Специалист КФУ рассказала, как не переедать в новогодние праздники

Чтобы не переесть во время новогоднего застолья, нужно уметь разумно ограничивать себя. Употребление пищи должно строиться по принципу рационального и здорового питания, об этом рассказала диетолог униклиники КФУ Венера Аверкиева.

Лучше на большую тарелку накладывать маленькие порции понравившихся блюд, как для дегустации. Тогда появится возможность попробовать все, что хочется, при этом не переесть и чувствовать себя легко. Специалист напомнила о правиле ладони: разовая порция не должна превышать 250 граммов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также Аверкиева отметила, что в салатах вместо привычного майонеза лучше использовать йогуртовые соусы или классические йогурты без сахара. Можно приготовить заправки на базе оливкового масла с различными добавками (пряная зелень, ароматные специи, соевый соус, мед, кусочки фруктов и овощей). Их калорийность намного меньше. Салаты — благоприятная среда для размножения бактерий. Во избежание отравления их нужно хранить в холодильнике при температуре 2—6 градусов.

Салаты с добавлением мяса, колбасы, птицы, копченостей, из вареных овощей, свежих фруктов могут храниться 18 часов, после заправки — всего 12. Срок годности салатов с добавлением вареных яиц или консервированных овощей 18 часов, после заправки — до 6 часов. Дольше всего хранятся салаты из маринованных, квашеных овощей — без заправки до 36 часов. Салаты с добавлением рыбы и морепродуктов без заправки могут храниться всего 12 часов.

Самое главное — Новый год должен быть активным. Нужно больше проводить времени на свежем воздухе, передает пресс-служба КФУ.

Ранее Аверкиева посоветовала татарстанцам заменить традиционное для новогоднего стола блюдо — запеченного гуся — на менее калорийные курицу, индейку или рыбу. Она объяснила это тем, что запеченный гусь, плавающий в собственном жире, — «настоящая калорийная бомба».



Татьяна Леухина