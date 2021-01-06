СБР не видит проблем в снятии российских биатлонистов с «Ижевской винтовки»

Союз биатлонистов России (СБР) не нашел видимых проблем со снятием сразу 33 участников с турнира «Ижевская винтовка» после приезда допинг-офицеров. Об этом заявил президент СБР Виктор Майгуров.

По его словам, массовое снятие биатлонистов связано с плотным календарем и усталостью спортсменов. Тренеры снявшихся участников не захотели нагружать своих подопечных.

«Общение с представителями регионов подводит нас именно к такому выводу. По сравнению с прошлогодними соревнованиями программу «Ижевской винтовки» у юниоров и юниорок уплотнили. Тогда у них было только по две личные гонки, а в этом году добавились эстафеты. При этом год назад «Ижевская винтовка» была отборочной на юниорские первенство мира и первенство Европы, а в этом году она лишилась этого статуса», — сказал Майгуров.

Виктор Майгуров. Фото: biathlonrus.com

Он также отметил, что тренировочный процесс многих биатлонистов был нарушен из-за пандемии коронавируса. Из-за этого спортсменам пришлось начать тренировки позже обычного и некоторые из них не успели набрать необходимых кондиций для гонок.

При этом Майгуров заявил, что все снявшиеся биатлонисты были готовы пройти допинг-тестирование в случае необходимости.

Также по его мнению, такой инцидент не должен был быть опубликованным в СМИ, так как это подрывает авторитет России на международной арене и мешает российской сборной вернуть былое доверие со стороны других стран.

«К сожалению, такие материалы не только подрывают авторитет наших регионов, но и сводят на нет ту работу, которую СБР проводит по возвращению Союзу биатлонистов России полноценного членства в Международном союзе биатлонистов (IBU)», — заявил Майгуров.

Напомним, ранее стало известно, что более 30 российских биатлонистов снялись с соревнований после приезда на турнир допинг-офицеров. Неожиданный приезд проверяющих многие связали с недавней дисквалификацией биатлонистки Виктории Коноваловой, в крови которой обнаружили запрещенное вещество.