СБР не видит проблем в снятии российских биатлонистов с «Ижевской винтовки»
Союз биатлонистов России (СБР) не нашел видимых проблем со снятием сразу 33 участников с турнира «Ижевская винтовка» после приезда допинг-офицеров. Об этом заявил президент СБР Виктор Майгуров.
По его словам, массовое снятие биатлонистов связано с плотным календарем и усталостью спортсменов. Тренеры снявшихся участников не захотели нагружать своих подопечных.
«Общение с представителями регионов подводит нас именно к такому выводу. По сравнению с прошлогодними соревнованиями программу «Ижевской винтовки» у юниоров и юниорок уплотнили. Тогда у них было только по две личные гонки, а в этом году добавились эстафеты. При этом год назад «Ижевская винтовка» была отборочной на юниорские первенство мира и первенство Европы, а в этом году она лишилась этого статуса», — сказал Майгуров.
Он также отметил, что тренировочный процесс многих биатлонистов был нарушен из-за пандемии коронавируса. Из-за этого спортсменам пришлось начать тренировки позже обычного и некоторые из них не успели набрать необходимых кондиций для гонок.
При этом Майгуров заявил, что все снявшиеся биатлонисты были готовы пройти допинг-тестирование в случае необходимости.
Также по его мнению, такой инцидент не должен был быть опубликованным в СМИ, так как это подрывает авторитет России на международной арене и мешает российской сборной вернуть былое доверие со стороны других стран.
«К сожалению, такие материалы не только подрывают авторитет наших регионов, но и сводят на нет ту работу, которую СБР проводит по возвращению Союзу биатлонистов России полноценного членства в Международном союзе биатлонистов (IBU)», — заявил Майгуров.
Напомним, ранее стало известно, что более 30 российских биатлонистов снялись с соревнований после приезда на турнир допинг-офицеров. Неожиданный приезд проверяющих многие связали с недавней дисквалификацией биатлонистки Виктории Коноваловой, в крови которой обнаружили запрещенное вещество.Спорт
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