Главное о коронавирусе на 6 января: перенос Grammy, в Норвегии умерли двое привитых от коронавируса

Количество умерших от коронавируса в Татарстане достигло 200

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 90 заболевших COVID-19. 34 человека госпитализированы, 56 получают лечение на дому.



На 5 января в Татарстане зарегистрировано 13 818 случаев заражения COVID-19. Выздоровел за весь период 10 841 человек, в том числе 20 за минувшие сутки. Умер от коронавируса 201 человек.



За минувшие сутки в Татарстане подтвердились три новых летальных случая. От COVID-19 умерли трое мужчин 1936, 1937 и 1988 годов рождения. Вирус идентифицирован.



Фото: Илья Репин

Два сценария развития ситуации в России

За последние сутки в России выявлено 24 217 новых случаев коронавируса, выздоровели 23 055 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 3 308 601 человек, а выздоровевших — до 2 685 723 человек.



Зафиксировано 445 смертей. За весь период в стране от коронавируса умер 59 951 человек.



На сегодняшний день в России проведено более 92 млн тестов на коронавирус, в том числе 268 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 647,3 тыс. человек.



Российские ученые предположили, что ситуация с коронавирусом в стране может развиваться по двум сценариям, в зависимости от того, будет ли он мутировать. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский отметил, что если вирус не будет мутировать, эпидемия спадет после появления у большой части населения иммунитета в результате вакцинации или после болезни. Если же вирус будет изменяться, то он войдет в наш обиход так же, как грипп. В этом случае нужно будет создавать вакцину с учетом всех изменений.

Сегодня в храмах Русской православной церкви встречают Рождественский сочельник. В этом году из-за пандемии коронавируса духовенство и сотрудников храмов, как и мирян, обязали носить маски, если они контактируют с прихожанами, в том числе во время исповеди. Также в храмах должны протирать ложку для причастия платком с дезраствором после каждого причастника, запивку раздавать в одноразовых стаканчиках, помазание совершать одноразовыми ватными палочками. Целовать чашу, крест и руку по-прежнему нельзя, иконы, крест и Евангелие должны протираться дезраствором.

Фото: Максим Платонов

Партия «Коммунисты России» обратилась в Госдуму с предложением провести амнистию кредитов в пределах трех миллионов рублей в связи с нестабильной экономической ситуацией на фоне пандемии коронавируса. По словам председателя ЦК партии Максима Сурайкина, у страны есть деньги на реализацию этой инициативы. Первый замглавы бюджетного комитета Совета федерации Елена Перминова отметила, что идея об амнистии может «посадить» банковскую систему страны.

Россия и Белоруссия будут проводить совместные исследования штаммов новой коронавирусной инфекции, рассказал заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Белоруссии Александр Тарасенко. Совместная работа может начаться уже после новогодних каникул.

Индекс экономической надежды россиян в 2020 году составил минус 41 п.п., пишет РБК со ссылкой на исследование Gallup International. Ранее такой показатель регистрировался в 1998 году, а самый низкий показатель за 23 года наблюдений составил минус 43 п.п. и был зафиксирован в 2013 году. 6% опрошенных россиян считают, что 2021 год станет периодом экономического процветания, а 47% — что годом экономических проблем. При этом 40% жителей России ожидают, что этот год будет таким же, как 2020-й.



Фото: Максим Платонов

Волна заражений COVID-19 пойдет на спад в начале весны. После этого таких больших подъемов заболеваемости, как было осенью и в декабре, уже не будет до самого конца пандемии, считает иммунолог Владимир Болибок. Об этом пишет URA.RU.

«Британский» штамм коронавируса в 41 стране

В мире коронавирусом нового типа на 10.47 (мск) заразились 86 423 758 человека, 1 869 153 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (21 050 708). На второй строчке — Индия (10 374 932), на третьей — Бразилия (7 810 400). Россия на четвертом месте (3 250 713, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятом — Великобритания (2 782 709).



Больше всего смертей зафиксировано в США (357 377). За ними следуют Бразилия (197 732), Индия (150 114), Мексика (128 822) и Италия (76 329).

Ученые из Великобритании и США перечислили самые неприятные последствия длительного течения COVID-19. Многие пациенты с длительным COVID-19 не могут вернуться к работе в течение шести месяцев после заражения. Среди неприятных последствий длительного COVID-19: тревожность и депрессия, неспособность ясно мыслить или фокусироваться на чем-то, воспаление сердечной мышцы, повреждения почек, боль в тестикулах, проблемы с мочеиспусканием, изменения менструального цикла, а также инсульты, припадки и судороги, пишет Mirror.

Фото: Ринат Назметдинов

Распространение нового штамма коронавируса, который обнаружили впервые в Великобритании, зафиксировано уже в 41 стране и территории, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Также там уточнили данные по распространению штамма 501Y.V2, первоначально обнаруженного в Южной Африке. Сейчас случаи заражения этим штаммом зарегистрированы в семи странах.



Национальная академия искусства и техники грамзаписи США перенесла на март церемонию вручения музыкальной премии Grammy на фоне тяжелой эпидемической ситуации из-за коронавируса в штате Калифорния. Мероприятие планировалось провести 31 января. Точная дата проведения церемонии пока не называется.

Президент Армении Армен Саркисян заболел коронавирусом. Он встретил Новый год с семьей в Лондоне, 3 января там же перенес операцию на ноге. У президента появились симптомы коронавируса, результат сданного им теста оказался положительным.



Фото: a1plus.am

Власти Германии продлевают до 31 января действие ограничительных мер, которые вступили в силу 16 декабря.

В Норвегии умерли двое человек, сделавшие прививку от коронавируса препаратом американской компании Pfizer и ее германским партнером BioNTech. Об этом сообщило Норвежское агентство лекарственных средств.

Татьяна Леухина