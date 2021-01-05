На пожаре в Казани погибла пожилая женщина

В Казани в 19.21 на улице Боевой, 163 произошел пожар. Возгорание произошло в однокомнатной квартире на девятом этаже — горели вещи и мебель. Площадь горения составила два квадратных метра.

Во время тушения пожара было обнаружено тело погибшей женщины 1949 года рождения. В 20.01 огонь полностью потушили. Причины пожара в настоящее время устанавливаются.

Фото: pixabay.com

Ранее сообщалось, что в Высокогорском районе Татарстана произошел пожар в частном доме. В нем пострадал мужчина.



Маргарита Головатенко