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Происшествия

На пожаре в Казани погибла пожилая женщина

21:16, 05.01.2021
На пожаре в Казани погибла пожилая женщина
Фото: pixabay.com

В Казани в 19.21 на улице Боевой, 163 произошел пожар. Возгорание произошло в однокомнатной квартире на девятом этаже — горели вещи и мебель. Площадь горения составила два квадратных метра.

Во время тушения пожара было обнаружено тело погибшей женщины 1949 года рождения. В 20.01 огонь полностью потушили. Причины пожара в настоящее время устанавливаются.

Фото: pixabay.com

Ранее сообщалось, что в Высокогорском районе Татарстана произошел пожар в частном доме. В нем пострадал мужчина.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан
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