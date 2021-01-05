В Высокогорском районе РТ на пожаре в частном доме пострадал мужчина

В селе Чепуги в Высокогорском районе Татарстана в 14.21 произошел пожар в частном доме по адресу ул. Дружбы, 9. Загорелась кровля частного дома, площадь горения составила 46 кв. м.

В 15.29 огонь удалось ликвидировать. На пожаре пострадал мужчина 1948 года рождения. Причина произошедшего в настоящее время устанавливается.

Фото: pixabay.com

Напомним, в селе Шуран в Лаишевском районе Татарстана произошел пожар в домике охранника коттеджного поселка, охранник погиб.



Маргарита Головатенко