Голикова: очереди в детсадах должны ликвидировать к концу 2021 года

Очереди в детских садах должны быть полностью ликвидированы к концу 2021 года, до конца года введут в эксплуатацию 767 детсадов на 112 тысяч мест по всей России. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.



«В целом, доступность дошкольного образования по территории РФ на 1 января 2021 года оценивается в 98%. Та цифра, 767 детских садов позволит нам по итогам 2021 года полностью закрыть очередь в детские дошкольные учреждения для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет», — приводит ее слова «Интерфакс».

Сейчас на очереди стоит 153 тысячи детей. По итогам прошедшего года по стране ввели в эксплуатацию 828 новых детских садов на 122 тысячи мест. Полностью выполнили план по вводу мест в детсадах такие регионы, как Татарстан, Тюменская, Свердловская, Сахалинская области и Ханты-Мансийский автономный округ.

Фото: pixabay.com

Ранее «Реальное время» публиковало обзор частных дошкольных учреждений татарстанской столицы.

Маргарита Головатенко