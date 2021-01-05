В ДТП в Татарстане погибла женщина и пострадал ребенок

В Татарстане 5 января около 11.00 произошло ДТП: двигаясь со стороны города Чистополя в сторону Аксубаево, водитель «Шевроле», по предварительной информации, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Тойота».



В результате ДТП пассажирка «Шевроле» 1969 года рождения скончалась на месте от полученных травм. Ребенка 2012 года рождения госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Фото: pixabay.com

Обстоятельства произошедшего выясняются, сообщает МВД по Татарстану.

Ранее сообщалось, что в Казани 5-месячный ребенок пострадал 1 января в массовой аварии на проспекте Победы.

Маргарита Головатенко