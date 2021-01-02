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В Казани младенец пострадал в аварии из-за водителя Hyundai Solaris без прав

20:23, 02.01.2021
В Казани младенец пострадал в аварии из-за водителя Hyundai Solaris без прав
Фото: realnoevremya.ru

В Казани 5-месячный ребенок пострадал 1 января в массовой аварии на проспекте Победы. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Татарстана.

Сообщается, что 23-летний водитель Hyundai Solaris без прав при повороте налево не перестроился на крайнюю полосу и врезался в двигающийся Chevrolet Aveo. От удара Chevrolet откинуло на выезжающий с прилегающей территории Volkswagen Transporter.

Фото: realnoevremya.ru

В результате пострадал маленький ребенок в автомобиле Chevrolet. Он получил ушиб мягких тканей теменной области. Медики оказали ему помощь на месте и отпустили домой, передает телеканал ТНВ.

Ранее «ЯндексGo» прокомментировал ДТП с участием экс-следователя в Казани.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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