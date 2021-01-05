В Татарстане за первые четыре дня 2021 года произошло 52 пожара

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане с 1 по 4 января произошло 52 пожара, на которых 19 человек спаслись, двое пострадали и семь погибли, сообщает ГУ МЧС РФ по РТ. За 4 января в республике произошло семь пожаров, на которых пострадали два человека, пять были спасены.

Основная причина гибели людей на пожарах — неосторожность при курении. Еще причинами пожаров в новогодние праздничные дни стали неосторожное обращение с огнем, неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов, нарушение правил эксплуатации электроприборов и транспорта.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ (архив)

Ранее сообщалось, что за первые три дня 2021 года на пожарах в Татарстане погибли семь человек.

Маргарита Головатенко