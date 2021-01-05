В Татарстане отремонтируют более 55 км дорог на 26 млрд рублей в 2021 году

В 2021 году в Татарстане построят и реконструируют 55,5 км дорог, шесть мостов и один путепровод, сообщает НТР 24 со ссылкой на Миндортранс РТ.



Отремонтировать планируют и подъезды к садовым обществам — на эти цели в общей сложности потратят 300 млн рублей. Всего на содержание, ремонт и строительство автодорог в Татарстане хотят потратить более 26 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, какие автодороги планируют отремонтировать в 2021 году в Набережных Челнах.