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В Татарстане отремонтируют более 55 км дорог на 26 млрд рублей в 2021 году

11:45, 05.01.2021
В Татарстане отремонтируют более 55 км дорог на 26 млрд рублей в 2021 году
Фото: realnoevremya.ru

В 2021 году в Татарстане построят и реконструируют 55,5 км дорог, шесть мостов и один путепровод, сообщает НТР 24 со ссылкой на Миндортранс РТ.

Отремонтировать планируют и подъезды к садовым обществам — на эти цели в общей сложности потратят 300 млн рублей. Всего на содержание, ремонт и строительство автодорог в Татарстане хотят потратить более 26 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, какие автодороги планируют отремонтировать в 2021 году в Набережных Челнах.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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