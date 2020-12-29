Власти Набережных Челнов рассказали, какие дороги отремонтируют в городе в 2021 году

В 2021 году в Набережных Челнах планируют отремонтировать несколько участков городских автодорог, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью автограда.

В план реконструкции челнинских дорог вошел участок от улицы Аэродромной до улицы Батенчука по улице Гостева со строительством мостового перехода. Это позволит жителям микрорайона Замелекесье легче и быстрее добираться до дома.

Запланировано в 2021 году и строительство продолжения улицы Авангардной на участке от улицы Гостева до проспекта Фоменко.

Фото: nabchelny.ru

В план также включен ремонт автодороги по улице Шамиля Усманова на участке от проспекта Дружбы Народов до проспекта Хасана Туфана.

В следующем году в Татарстане по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется отремонтировать 91 объект протяженностью 174,8 км В частности, 43,3 км в Казани.



Татьяна Демина