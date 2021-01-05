Главное о коронавирусе на 5 января: смерть главы МЧС Крыма, национальный карантин в Британии

Еще двое погибших от COVID-19

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 95 заболевших COVID-19, из них три случая — завозные, 92 — контактные. 29 человек госпитализировано, 66 получают лечение на дому.



На 5 января в Татарстане зарегистрировано 13 728 случаев COVID-19. Выздоровел за весь период 10 821 человек, в том числе 23 за минувшие сутки. Умерли от коронавируса 198 человек.



За минувшие сутки в Татарстане подтвердились еще четыре летальных случая от коронавирусной инфекции. От COVID-19 умерли три женщины 1935, 1946, 1948 годов рождения и мужчина 1943 года рождения. Вирус идентифицирован в результате патологоанатомической экспертизы.



Существенно снизить риск заболевания коронавирусом в новогодние праздники помогут ограничение контактов с людьми, соблюдение масочного режима и личная гигиена. Об этом рассказал директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ, профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов. Для профилактики заболевания коронавирусом и другими инфекционными заболеваниями профессор рекомендовал принимать витамины C и D, вести активный образ жизни и сбалансированно питаться.



Фото: Максим Платонов

Рост ковид-диссидентства в Москве

За последние сутки в России выявлено 24 246 новых случаев коронавируса, выздоровели 22 632 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 3 284 384 человек, а выздоровевших — до 2 662 668 человек.



Зафиксировано 518 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 59 506 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 92 млн тестов на коронавирус, в том числе 217 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 651,8 тыс. человек.

Министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов умер в госпитале для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает «Интерфакс».

Президент России Владимир Путин распорядился рассмотреть вопросы о выдаче сертификатов гражданам, сделавшим прививку для профилактики COVID-19 российской вакциной. Планируется, что сертификаты о вакцинации должны иметь международное признание, что в перспективе позволило бы россиянам облегчить въезд и выезд из страны, а также пересечение границ иностранных государств.



Фото: twitter.com/rialive24

В Москве наблюдается рост ковид-диссидентства, заявил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.

Глава Забайкальского края Александр Осипов госпитализирован в Чите с подтвержденным коронавирусом, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Колебания по заболеваемости COVID-19 в России еще возможны, так как большая часть населения пока не имеет иммунитета к вирусу, заявил заместитель директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Служба единого номера 122 по вопросам COVID-19 работает без сбоев и выдерживает нагрузку во всех регионах в праздничные дни, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Среднее время ожидания ответа оператора составляет менее одной минуты в 80 регионах, в пяти субъектах — до двух минут.

Фото: government.ru

Первый привитый вакциной AstraZeneca

В мире коронавирусом нового типа на 10.00 (мск) заразились 85 675 442 человека, 1 853 344 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (20 817 188). На второй строчке — Индия (10 356 844), на третьей — Бразилия (7 753 752). Россия на четвертом месте (3 226 758, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятом — Великобритания (2 721 622).



Больше всего смертей зафиксировано в США (353 484). За ними следуют Бразилия (196 561), Индия (149 850), Мексика (127 757) и Италия (75 680).



Правительство Великобритании приняло решение ввести национальный карантин и закрыть школы в Англии по причине ухудшения эпидемиологической обстановки. Об этом во время телеобращения к нации заявил премьер-министр Борис Джонсон.

Заявление США о том, что причиной пандемии COVID-19 якобы стала утечка вируса из уханьской лаборатории, является «низкокачественной ложью» и слухами, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Фото: obzor.lt

Первым в мире человеком, получившим вакцину от коронавируса, разработанную Оксфордским университетом совместно с фармкомпанией AstraZeneca, стал 82-летний британец Брайан Пинкер.

Турецкие ученые разработали прибор, способный диагностировать COVID-19 за десять секунд, об этом сообщается на сайте Билькентского университета.

Наличие мутации коронавируса, обнаруженной в Великобритании, подтвердилось в понедельник в Словакии, сообщил глава Минздрава страны Марек Крайчи.

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» инициирует сбор подписей за регистрацию в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил руководитель молодежного крыла политсилы Артем Марчевский.

Александр Артемьев