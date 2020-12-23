Путин: пандемия не отменяет повестку развития страны

Президент России Владимир Путин заявил, что пандемия не отменяет повестку развития страны. Об этом было сказано в ходе совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Текущий год был непростым, эпидемия — серьезное испытание для людей, вызов для экономики и социальной сферы. «Но все это не отменяет повестки развития. Тоже мы с вами об этом неоднократно уже говорили», — передает «РИА Новости» слова президента.

Отметим, что это первое заседание после утверждения нового состава Госсовета: в него вошли губернаторы, спикеры Госдумы и Совета Федерации, полпреды, лидеры парламентских партий. Возглавил его сам Путин.

Татьяна Леухина