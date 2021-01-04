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В Юдино на пожаре в многоквартирном доме спасли пять человек

20:11, 04.01.2021 1
В Юдино на пожаре в многоквартирном доме спасли пять человек
Фото: скриншот/соцсети

В Татарстане в Юдино на пожаре в многоквартирном доме спасли пять человек, в том числе двоих детей. После осмотра их госпитализировали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Сообщение о пожаре в трёхкомнатной квартире на восьмом этаже по адресу ул. Боевая, 145а поступило 4 января в 14:25. Общая площадь горения составила 30 кв. метров.

скриншот/соцсети

Открытое горение пожарные ликвидировали в 14:53. Причины пожара устанавливаются.

Напомним, с 1 по 3 января в Татарстане случилось 45 пожаров, на которых погибли семь человек.

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 21:26
    Ул. Боевая это не Юдино! Это далеко от Юдино
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