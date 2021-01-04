Жители Зеленодольска жалуются на режим работы поликлиник — видео

Фото: скриншот/кадр видео

В новогодние праздники в Зеленодольске прием пациентов ведут три взрослые поликлиники, одна из них работает в усиленном режиме, каждый день. Однако жители города жалуются на невозможность получения медуслуг, сообщают новости телеканала ТНВ.



В Минздраве Татарстана сообщили, что в ЦРБ Зеленодольска приемное отделение работает круглосуточно, а врачей можно вызвать на дом по скорой помощи. В ведомстве также отметили, что в детской поликлинике города каждый день дежурит участковый педиатр.

Татьяна Демина