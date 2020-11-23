В Казани задержали неплательщицу алиментов и мужчину, осужденного за кражу, — они были в федеральном розыске

В Казани сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали женщину и мужчину, которые находились в федеральном розыске.



Так, наряд городского УВО во время патрулирования Приволжского района города получил информацию от оперативников регионального УФСИН РФ о том, что возле жилого дома по улице Роторной находится женщина, которая скрывается от наказания, назначенного судом за уклонение от уплаты алиментов несовершеннолетнему ребенку. С 30 октября 2020 года ее объявили в федеральный розыск. Росгвардейцы обнаружили и задержали женщину.

Фото: realnoevremya.ru

В тот же день после полудня сотрудники ведомства задержали осужденного и уклонявшегося от обязательных работ 31-летнего мужчину. Так, патрульный экипаж вневедомственной охраны получил сообщение о срабатывании тревожной сигнализации в административном здании судебного участка мирового судьи по улице Алафузова. Работники участка нажали на кнопку экстренного вызова наряда из-за того, что в здании находился мужчина, которого разыскивало региональное управление исполнения наказаний. В федеральный розыск осужденного по статье 158 УК РФ («Кража») мужчину объявили около двух недель назад, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по РТ.

Татьяна Леухина