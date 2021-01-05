Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег и до -6 градусов

Во вторник, 5 января, в Татарстане ожидается облачная погода. По прогнозам синоптиков, временами снег, мокрый снег, в отдельных района республики гололед.

Ветер южный умеренный, говорится в сообщении Гидрометцентра РТ.

Температура воздуха будет колебаться от -1°С до -6°С. В Казани метеорологи прогнозируют от -2 до -4 градусов. В Набережных Челнах термометры покажут от -3°С до -6°С.

На дорогах в Татарстане 5 января ожидается гололедица и снежная каша.



Татьяна Демина