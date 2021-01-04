В Татарстане три человека пострадали в лобовом столкновении легковушек
В Татарстане три человека пострадали в лобовом столкновении легковушек на трассе. Авария произошла в Менделеевском районе республики.
Возле деревни Тихоново лоб в лоб столкнулись две легковушки. У обеих машин смяло переднюю часть кузова.
В результате аварии пострадали три человека, в числе которых один ребенок. С травмами различной степени тяжести их доставили в больницу, сообщает «Татар-информ».
Ранее в Казани младенец пострадал в аварии из-за водителя Hyundai Solaris без прав.
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