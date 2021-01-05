В России продлили беззаявительный порядок предоставления субсидий на оплату ЖКУ

Правительство России продлило беззаявительный порядок предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, срок предоставления которых истекает до 1 апреля 2021 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Граждане, у которых срок предоставления субсидии истекает в период с 1 января по 1 апреля 2021 года, смогут получить господдержку в прежнем размере на последующие шесть месяцев без подачи заявлений и документов», — говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Субсидии на оплату ЖКУ могут получить граждане, которые ежемесячно тратят на их оплату больше определенной доли дохода, норму которой устанавливают региональные власти.

Напомним, с 1 июля 2020 года в Татарстане на 4% увеличилась стоимость жилищно-коммунальных услуг.



Татьяна Демина