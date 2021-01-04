В России за сутки выявили 23 351 случай COVID-19

Фото: Ринат Назметдинов

За прошедшие сутки в России выявили 23 351 новый случай коронавируса, сообщает федеральный оперштаб. Это минимальный суточный прирост с 18 ноября 2020 года.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 3 260 138 россиян.



Фото: стопкоронавирус.рф

Умерли от COVID-19 за сутки 482 человека. Всего жертвами коронавируса стали 58 988 россиян.



Фото: стопкоронавирус.рф

Выздоровели за сутки 21 154 пациента, с начала пандемии — 2 640 036 человек.



Татьяна Демина