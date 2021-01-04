Роспотребнадзор о «болезни Х» из Конго: «Угрозу не стоит недооценивать»

Роспотребнадзор считает преждевременными предположения о заразности и летальности инфекции из Конго. Однако в ведомстве отметили, что «угрозу не стоит недооценивать».



«В данный момент Роспотребнадзор не располагает достаточной информацией для установления причины заболевания, но предполагает, что оно имеет «вирусную природу». Кроме того, пока недостаточно данных, чтобы сделать предположения о заразности и летальности этой инфекции, а также о рисках возникновения вспышек, но угрозу не стоит недооценивать», — цитирует ведомство ТАСС.

Ранее ученый Жан-Жак Муембе-Тамфум, первым обнаруживший вирус Эбола, заявил о появлении нового заразного и смертельно опасного заболевания, которое он назвал «болезнью Х». У одной из его пациенток проявились признаки геморрагической лихорадки, однако тесты на известные заболевания показали отрицательные результаты.



Ольга Плешкова