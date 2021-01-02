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Спасатели предупредили о метели и тумане в Татарстане

18:22, 02.01.2021
Спасатели предупредили о метели и тумане в Татарстане
Фото: 16.mchs.gov.ru

ГУ МЧС РФ по Татарстану предупредило об ухудшении погодных условий. С 18 часов 2 января до 18 часов 3 января на территории республики местами ожидаются метель и гололед. Ночью и утром местами опустится туман.

Водителям рекомендуют воздержаться от поездок вне населенных пунктов без крайней необходимости. Пешеходов призывают быть внимательными и пересекать дороги только в пределах пешеходных переходов.

Напомним, что в прошлую субботу метель привела Казань к 9-балльным пробкам.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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