Спасатели предупредили о метели и тумане в Татарстане
ГУ МЧС РФ по Татарстану предупредило об ухудшении погодных условий. С 18 часов 2 января до 18 часов 3 января на территории республики местами ожидаются метель и гололед. Ночью и утром местами опустится туман.
Водителям рекомендуют воздержаться от поездок вне населенных пунктов без крайней необходимости. Пешеходов призывают быть внимательными и пересекать дороги только в пределах пешеходных переходов.
Напомним, что в прошлую субботу метель привела Казань к 9-балльным пробкам.
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