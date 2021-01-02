Спасатели предупредили о метели и тумане в Татарстане

ГУ МЧС РФ по Татарстану предупредило об ухудшении погодных условий. С 18 часов 2 января до 18 часов 3 января на территории республики местами ожидаются метель и гололед. Ночью и утром местами опустится туман.

Водителям рекомендуют воздержаться от поездок вне населенных пунктов без крайней необходимости. Пешеходов призывают быть внимательными и пересекать дороги только в пределах пешеходных переходов.

Напомним, что в прошлую субботу метель привела Казань к 9-балльным пробкам.



Ольга Плешкова