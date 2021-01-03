В Татарстане коронавирус подтвердился у 86 жителей

Сегодня в Татарстане коронавирус подтвердился еще в 86 случаях. Из них два — завозные, 84 — контактные. Госпитализированы 22 человека, 64 лечатся дома.

В основном новые заболевшие выявлены в Казани (62). В Набережных Челнах шесть случаев, три — в Выскогорском и Нижнекамском районах РТ. По два — в Бугульминском, Буинском, Лаишевском районах. По одному — в Альметьевском, Верхнеуслонском, Заинском, Зеленодольском, Пестречинском, Тетюшском районах РТ.



Таким образом, на 3 января в республике выявлено 13 546 случаев COVID-19. За весь период выздоровели 10 777 человек, в том числе 19 за минувшие сутки.



Ольга Плешкова