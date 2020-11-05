Жители Казани пожаловались на стаи бродячих собак

Фото: Максим Платонов

В Казани пользователи соцсетей пожаловались на стаи бездомных собак, обитающих в городе.

Автор анонимного поста в соцсети рассказал, что заметил группу собак на улице Академика Глушко. На видео видно, что возле автодороги обитают пять собак без намордников и ошейников.

В марте стало известно, что в Казани на отлов животных без владельцев с территории города, на их транспортировку в приют и возвращение их в среду обитания в 2020 году рассчитано 1 585 380,92 рубля.

