В Белоруссии увеличили пенсионный возраст на полгода

Фото: Максим Платонов (архив)

С 1 января в Белоруссии вступил в силу закон, повышающий пенсионный возраст на полгода. Теперь мужчины могут выйти на пенсию в возрасте 62,5 года, а женщины — в 57,5.

Власти страны решили пойти на поэтапное повышение. Ежегодно к действующему уровню будет прибавляться по 6 месяцев. К 1 января 2022 года мужчины будут выходить на пенсию в 63 года, а женщины — в 58 лет.

Также на полгода повышается и минимальный страховой стаж, который к 2025 году составит 20 лет, сообщает RT.

Напомним, в России подобная реформа ввела постепенное повышение пенсионного возраста для большинства граждан с 1 января 2019 года. Так, для женщин пенсионный возраст повысился с 55 до 60 лет, для мужчин — с 60 до 65 лет.