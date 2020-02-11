СМИ: Госдума отказалась вводить мораторий на повышение пенсионного возраста

Государственная дума в первом чтении отклонила законопроект депутатов от КПРФ и «Справедливой России» о моратории на повышение пенсионного возраста.

Документом предлагалось установить до 1 января 2030 года мораторий на повышение возраста, достижение которого дает право на страховую пенсию по старости. Против законопроекта выступил комитет Госдумы по труду и соцполитике, так как «законодательство Российской Федерации не предусматривает института «моратория» на принятие каких-либо нормативных правовых актов», пишет «Лента.ру».

Ранее глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов предложил правительству вернуть жителям Дальневосточного федерального округа (ДФО) прежний возраст выхода на пенсию — 55 лет для женщин и 60 для мужчин.