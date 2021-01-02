Япония собирается разработать беспилотный истребитель к 2035 году

Минобороны Японии рассчитывает поставить на вооружение беспилотные истребители к 2035 году. На исследования в этой области предполагается потратить 2,7 млрд иен (около $26,1 млн).

Японские военные рассчитывают, что при отсутствии пилота получится отказаться от кабины, а значит сэкономить на ресурсах, передает ТАСС.

Разработка технологий управления и контроля полета будет поручена корпорации Subaru. В свою очередь, компании Mitsubishi Heavy Industries и Mitsubishi Electric создадут систему мгновенной передачи данных между боевыми машинами.

Завершение исследований планируется в 2024 финансовом году. В октябре 2020 года Минобороны заключило базисный контракт с Mitsubishi Heavy Industries на разработку нового самолета, который должен прийти на смену устаревшим истребителям F-2. Срок окончания этих работ также ожидается к 2035 году.