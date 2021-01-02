Врач дал подсказку по «зимней» защите от коронавируса

Зимой нельзя забывать об опасности коронавируса, считает главный внештатный специалист по первичной медпомощи взрослому населению московского депздрава Андрей Тяжельников. Для этого он дал рекомендацию по дополнительной защите.

«Следует надевать теплые зимние перчатки поверх защитных. Зайдя в помещение или в транспорт, где необходимо соблюдать меры предосторожности, можно снять верхние перчатки и остаться в защитных. Еще лучше — снять одни и надеть другие», — рассказал эксперт агентству «Москва».

Он объяснил, что трикотажные перчатки не защищают. Они пропустят вирус через крупные ячейки. Кроме того, после использования перчатки необходимо дезинфицировать.