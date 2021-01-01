В Татарстане за сутки зафиксировали 91 случай COVID-19

На 1 января в Татарстане зарегистрирован еще 91 случай заражения коронавирусом. При этом 56 заболевших выявлены в Казани.

Еще у 11 человек COVID-19 обнаружили в Набережных Челнах, у пяти — в Нижнекамске. По три случая отмечены в Альметьевском и Кукморском районах, по два — в Высокогорском, Заинском и Сабинском районах. По одному заразившемуся в Атнинском, Верхнеуслонском, Лениногорском, Рыбно-Слободском, Сармановском, Тетюшском и Тукаевском районах.

Выздоровели за весь период 10 738 человек, в том числе 19 за минувшие сутки.

На 1 января в Татарстане зарегистрировано 13 375 случаев COVID-19. О новых смертельных случаях не сообщается.