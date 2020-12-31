Башкирский карикатурист «позвал» в 2021 год с помощью памятника Алёнке

Уфимский карикатурист Камиль Бузыкаев выложил свою новую работу. К Новому году он опубликовал рисунок, обыгрывающий ожидания многих россиян, которые надеются на окончание проблем с уходом 2020 года.

Художник изобразил памятник Алёнке, вызвавший столько споров в соцсетях. На рисунке она произносит: «Пойдем со мной туда, в чудесный 2021 год».

Ранее новогоднее поздравление опубликовал татарский комик Рамиль Шарапов. Он выступил в роли своего персонажа Шарипжана.