Новый дом получила под Новый год семья мальчика, спасшего братьев на пожаре в Татарстане
В Татарстане новое жилье получила семья мальчика, вынесшего младших братьев из горящего дома. В канун Нового года в селе Большие Полянки Алексеевского района семье 14-летнего Ивана Павлинова вручили ключи.
Также сегодня в селе открыли новый дом культуры, сообщает газета «Республика Татарстан».
Средства на новое жилье для семьи выделили по поручению президента РТ Рустама Минниханова. Дом находился в стадии черновой отделки, там произведен косметический ремонт, установлена мебель и бытовая техника на средства муниципального бюджета и спонсорской помощи.
Напомним, в ноябре этого года Иван Павлинов спас своих братьев. Утром в доме начался пожар, взрослые уже были на работе. Мальчик не растерялся и вывел детей через окно.НедвижимостьПроисшествия Татарстан
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