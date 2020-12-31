Новый дом получила под Новый год семья мальчика, спасшего братьев на пожаре в Татарстане

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В Татарстане новое жилье получила семья мальчика, вынесшего младших братьев из горящего дома. В канун Нового года в селе Большие Полянки Алексеевского района семье 14-летнего Ивана Павлинова вручили ключи.

Также сегодня в селе открыли новый дом культуры, сообщает газета «Республика Татарстан».

Средства на новое жилье для семьи выделили по поручению президента РТ Рустама Минниханова. Дом находился в стадии черновой отделки, там произведен косметический ремонт, установлена мебель и бытовая техника на средства муниципального бюджета и спонсорской помощи.

Напомним, в ноябре этого года Иван Павлинов спас своих братьев. Утром в доме начался пожар, взрослые уже были на работе. Мальчик не растерялся и вывел детей через окно.