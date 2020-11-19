В Татарстане 14-летний мальчик спас трех братьев из загоревшегося дома

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В селе Большие Полянки Алексеевского района Татарстана 14-летний мальчик спас из горящего дома трех своих младших братьев. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Сообщение о горении частного дома поступило сегодня в 7 утра. Из дома самостоятельно эвакуировались четверо детей — мальчики 2006, 2010 годов рождения и близнецы 2013 года рождения, которые были одни. Выяснилось, что старший брат проснулся, услышав звук пожарного извещателя. Так как выход был заблокирован огнем, 14-летний мальчик разбил окно и вытащил из дома своих братьев.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Пожар потушили почти в 8 утра. Причина возгорания устанавливается.