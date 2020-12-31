В Казань поступили 36 новых двухэтажных вагонов

Фото: wikipedia.org Илья Драконов

Вагонный участок Казань Горьковского филиала «ФПК» получил 36 новых двухэтажных вагонов. Их будут использовать для запуска еще одного поезда в Москву.

Также в Татарстан прибыли поступили 37 одноэтажных вагонов, включая 24 плацкартных, 10 купейных и три штабных, рассказал начальник участка Вадим Соловьев.

В партии двухэтажных вагонов 30 купейных, три штабных и три вагона ресторана. «Эти вагоны поступили в Вагонный участок Казань, чтобы в дальнейшем запустить поезд № 1 в двухэтажном исполнении», — приводит слова Соловьева «Татар-информ».

Фото: Марат Гайфуллин (архив)

Парк Горьковского филиала Федеральной пассажирской компании состоит из 1334 пассажирских вагонов, из них — 41% плацкартные и 45% купейные.

Ранее сообщалось, что второй двухэтажный поезд на маршруте Москва — Казань появится в марте следующего года.