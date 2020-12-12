Между Москвой и Казанью могут запустить второй двухэтажный поезд в 2021 году

Второй двухэтажный поезд на маршруте Москва — Казань появится в марте следующего года. Об этом сообщил начальник Горьковского филиала АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) Александр Попов.

Сейчас на полигоне Горьковской железной дороги (ГЖД) курсируют двухэтажные поезда N24/23 Москва — Казань и N26/25 Москва — Ижевск. В следующем году ожидается появление третьего двухэтажного поезда на ГЖД.

Фото: pxhere.com

Кроме того, на дорогу поступят 36 двухэтажных вагонов (в том числе 30 купейных, 3 вагона-ресторана и 3 штабных). Их планируется задействовать как раз на направлении Казань — Москва, передает «Интерфакс».

Также перспективными направлениями для запуска двухэтажных поездов в ФПК рассматривают маршруты Нижний Новгород — Санкт-Петербург и Нижний Новгород — Адлер. Пока невозможно эти поезда запустить из-за существующих инфраструктурных ограничений.



Ранее стало известно, что в новогодние и рождественские праздники ОАО «РЖД» может назначить до 700 дополнительных поездов дальнего следования по популярным маршрутам, в том числе по маршруту Москва — Казань, если спрос на перевозки будет расти.



Татьяна Леухина