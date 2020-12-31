Гендиректор «Севмаша» подтвердил перенос сроков передачи подлодки «Казань»

Гендиректор «Севмаша» Михаил Будниченко подтвердил, что сроки передачи подлодки «Казань» перенесены. Ее передадут флоту только в 2021 году.

«Впереди нас ждут новые интересные задачи. «Севмаш» должен передать флоту атомную подводную лодку «Казань», продолжить строительство других атомоходов и ремонт крейсера», — передает его слова ТАСС.

Будниченко подчеркнул, что предприятие выполнило производственную программу за 2020 год, несмотря на пандемию.

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Ранее агентство уже сообщало о переносе сроков, ссылаясь на источники в оборонно-промышленном комплексе.

Подлодка «Казань» была спущена на воду 31 марта 2017 года, сроки ее передачи флоту неоднократно переносились. Госиспытания атомной подводной лодки «Казань» планировалось завершить до конца 2020 года, после их успешного прохождения она войдет в состав Северного флота России.