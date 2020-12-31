Сборная России в овертайме обыграла команду Швеции в матче МЧМ-2021

Сборная России в овертайме победила команду Швеции (4:3от) в матче группового раунда молодежного чемпионата мира — 2021.

Решающим стал бросок Марата Хуснутдинова, который разобрался с вратарем шведов на пятачке за 5 секунд до конца дополнительного времени матча.

Забитым голом и двумя голевыми передачами в составе россиян отметился Родион Амиров. Еще по шайбе забросили Егор Афанасьев и Кирилл Кирсанов.

Отметим, что после этого поражения сборная Швеция прервала свою рекордную серию из 54 побед подряд на групповых этапах МЧМ. Шведы не проигрывали с 31 декабря 2006 года.

Россия U-20 — Швеция U-20 — 4:3 (2:1, 0:1, 1:1)

Голы:

1:0 — 7 Афанасьев (Грицюк, Абрамов);

1:1 — 14 Костмар (Хольмстрем, Гунлер);

2:1 — 19 Амиров (Хуснутдинов, Подколзин);

2:2 — 35 Хольц (Андре, Сундсвик);

3:2 — 49 Кирсанов (Амиров, Князев);

3:3 — 59 Гунлер (Седерстрем, Хольц);

4:3 — 64 Хуснутдинов (Чистяков, Амиров).