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Мишустин назначил заместителей глав Минцифры и Минтранса

22:01, 30.12.2020
Мишустин назначил заместителей глав Минцифры и Минтранса
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил заместителей глав Минцифры и Минтранса России. Соответствующие распоряжения опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

На пост замминистра транспорта России назначен экс-заместитель гендиректора по информационным технологиям компании «Аэрофлот» Кирилл Богданов.

Замглавы Минцифры РФ назначен руководитель Спецсвязи ФСО Владимир Белановский. Он стал стал девятым заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максута Шадаева.

Ранее Мишустин утвердил Федора Соснова временно исполняющим обязанности руководителя Фонда кино.

Татьяна Демина
ОбществоВласть
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