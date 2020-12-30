Мишустин назначил заместителей глав Минцифры и Минтранса
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил заместителей глав Минцифры и Минтранса России. Соответствующие распоряжения опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
На пост замминистра транспорта России назначен экс-заместитель гендиректора по информационным технологиям компании «Аэрофлот» Кирилл Богданов.
Замглавы Минцифры РФ назначен руководитель Спецсвязи ФСО Владимир Белановский. Он стал стал девятым заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максута Шадаева.
Ранее Мишустин утвердил Федора Соснова временно исполняющим обязанности руководителя Фонда кино.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым