Мишустин назначил временного главу Фонда кино

Федор Соснов стал временно исполняющим обязанности руководителя Фонда кино. Его кандидатуру утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Возложить временное исполнение обязанностей исполнительного директора Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии на заместителя исполнительного директора этого фонда Соснова Федора Геннадьевича», — цитирует RT распоряжение правительства.

Источник: fond-kino.ru

Этот же документ освобождает от должности Вячеслава Тельнова, руководившего фондом последние два года.

Ранее сообщалось, что Фонд кино выделит деньги на фильм о путешественнице из Челнов и «Девятаев» Тимура Бекмамбетова.

