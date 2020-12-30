НАСКО потребовала от «Казметростроя» почти 0,5 млрд рублей
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) как конкурсный управляющий банкротящейся страховой компании «НАСКО» подало иск к «Казметрострою». От лица страховщиков АСВ требует 480,7 млн рублей.
Иск поступил в Арбитражный суд Москвы 29 декабря, следует из материалов суда. Подробности дела пока не указаны.
Напомним, в сентябре банкротства «Казметростроя» потребовало ООО «СП ТрансТоннельСтрой».
ЦБ отозвал у НАСКО лицензию в мае 2019 года. В августе того же года страховая компания стала банкротом, полномочия конкурсного управляющего получило АСВ. По оценке ЦБ, «дыра» в капитале НАСКО составила не менее 4,3 млрд рублей.Бизнес Татарстан
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