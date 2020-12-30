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Министр спорта надеется на восстановление РУСАДА в правах через два года

16:41, 30.12.2020
Министр спорта надеется на восстановление РУСАДА в правах через два года
Фото: tatarstan.ru

Министр спорта РФ Олег Матыцин ничего не слышал о претензиях к профессионализму РУСАДА и надеется, что агентство будет восстановлено в правах через два года.

«В данном случае мы говорим только о санкциях, которые наложены на два года. Насколько я знаю, речь не идет о необходимости разработки дорожной карты и установления соответствия некоторым критериям. Надеюсь, после завершения двухлетнего периода РУСАДА автоматически восстановят в правах», — приводит слова министра RT.

Источник: youtube.com

Он также выразил уверенность, что в ближайшее время будут восстановлены в статусе Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) и Союз биатлонистов России (СБР).

Напомним, 17 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение об отстранении России от крупных международных соревнований на 2 года за акт подмены и удаления данных в базе Московской антидопинговой лаборатории.

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