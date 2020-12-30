Капитан «Салавата Юлаева» Панин может покинуть клуб по окончанию сезона

Капитан «Салавата Юлаева» защитник Григорий Панин сообщил, что может покинуть клуб по окончании текущего сезона. В конце апреля следующего года у хоккеиста заканчивается контракт.

«Что касается ситуации с контрактом, то тут больше будет зависеть от руководства «Салавата Юлаева», захотят ли они меня оставить в команде или нет. Потом уже я буду что-то думать. Не исключено, что придется перейти в новую команду, но тут очень много факторов и нюансов. Не готов сейчас о них подробно рассуждать», — сказал Панин.

Фото: vk.com/hcsalavat

Несмотря на скорое окончание своего контракта, хоккеист отметил, что намерен выкладываться полностью ради завоевания Кубка Гагарина в составе «Салавата Юлаева».

В нынешнем сезоне в активе Панина 29 сыгранных матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых защитник отметился 3 (1+2) набранными очками при показателе полезности «+6».

Напомним, ранее нападающий «Салавата Юлаева» Михаил Воробьев получил тяжелую травму.