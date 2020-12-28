Форвард «Салавата» Воробьев получил травму «крестов». В этом сезоне на лед он может не вернуться

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Сегодня в матче против «Металлурга» форвард уфимского «Салавата Юлаева» Михаил Воробьев получил тяжелую травму. Об этом сообщил агент хоккеиста Станислав Романов.

«Михаилу сделали МРТ, которое выявило у него повреждение крестообразной связки колена. Таким образом, игрок, с большой долей вероятности, выбыл из строя на длительный срок.

Точная степень тяжести будет определена в ближайшее время», — заявил представитель игрока.

Восстановление после операции на «кресты» как правило длится около полугода. Таким образом Воробьев может пропустить весь остаток сезона КХЛ.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги Михаил Воробьев набрал 13 (5+8) очков при показателе полезности «-4» в 33 матчах.